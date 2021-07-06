РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июл. Праздничный концерт в честь Дня семьи, любви и верности состоится в парке подмосковного Красногорска 8 июля, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем на концертную программу «Ромашки», посвященную Дню семьи, любви и верности. Для вас выступят творческие коллективы Дома культуры «Опалиха» и хор «ПоРижаночка», - говорится в сообщении.

Концерт пройдет в парке «Опалиховский пруд», начало в 19:00.