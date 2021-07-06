РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июл. Холодную воду отключили во вторник в ряде жилых домов и учреждений на нескольких улицах подмосковной Балашихи, воды нет с 9:00 до окончания ремонтных работ, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

На основании письма управляющей организации ООО «Град + Сервис», для устранения утечки необходимо перекрыть подачу холодного водоснабжения по адресу: Балашиха, улица Первомайская, 15.

При этом под отключение холодной воды попадают также многоквартирные дома и учреждения на улицах: Первомайская, 20, 22, 17 (детский сад №6 «Елочка»); Евстафьева, 11, 11A, 13А, 19, 17, здания ОВД и Военного комиссариата; Полевая, 3, 5; шоссе Энтузиастов, 30 (Дом Быта), 32 (магазин «Контур»), 32А (McDonald’s), 34.

Кроме того на основании письма управления ЖКХ администрации Балашихи, для отключения от инженерных коммуникаций подлежащего сносу жилого дома №41 по улице Жилгородок в микрорайоне Ольгино требуется временное прекращение подачи холодного водоснабжения на данной улице в домах 25, 27, 41.

Подвоз воды будет обеспечен.