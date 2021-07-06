РИАМО - 6 июл. В столице началась рассылка СМС-сообщений с QR-кодами для вакцинированных от коронавируса и для тех, кто сдал отрицательный ПЦР-тест, сообщает городской оперштаб.

Москвичам рекомендовали оставлять номер телефона и номер СНИЛС при вакцинации, чтобы QR-код отправляли СМС-сообщением. QR-код будет отправлен после введения второго компонента двухкомпонентной вакцины или после прививки однокомпонентной вакциной. Номер СНИЛС обеспечит получение QR-кода без ошибок на федеральных порталах.

Кроме того, при вакцинации важно внимательно проверять свои данные: имя, год рождения, номер паспорта.

QR-код можно получить в электронной медицинской карте, на официальном сайте мэра Москвы, на федеральном портале госуслуг, в инфомате в поликлинике или в регистратуре.

С 28 июня в столичные заведения общепита можно попасть только по QR-коду. Такие коды есть только у полностью вакцинированных от коронавируса горожан, у тех, кто переболел коронавирусом менее 6 месяцев назад. Также в кафе и рестораны можно сходить с отрицательным ПЦР-тестом.

Вакцинацию от коронавируса в Москве проводят в 119 пунктах в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», в ТЦ и других местах, где работают мобильные прививочные пункты.

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Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- Эксперты Минздрава сообщили о безопасности вакцины от Covid‑19 для подростков. Клиническое исследование вакцины началось в Москве.

- Российскую вакцину «ЭпиВакКорона‑Н» зарегистрируют под брендом Aurora‑CoV. Это новое поколение вакцины центра «Вектор».

- Полеты в Турцию разрешили еще из 13 российских городов. Ранее уже было возобновлено авиасообщение из РФ в 5 турецких городов: Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум.

- В МГУ перестали допускать к работе сотрудников без прививок от Covid‑19. Также это касается тех, кто не переболел и не имеет медицинских противопоказаний к вакцинации,

- 3 млн москвичей получили первый компонент вакцины от коронавируса. Мощности пунктов вакцинации в городе продолжают наращивать.

- В Москве открыли один из крупнейших прививочных павильонов в Европе. В городе продолжают наращивать мощности пунктов вакцинации, число которых в городе превысило 300.

- Власти Подмосковья выбирают новую квартиру для розыгрыша среди вакцинированных.Препарат можно выбрать любой – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

- В Подмосковье развернуто 14,5 тыс коек для Covid‑пациентов. В настоящее время 20% коечного фонда свободно.

- Неэффективные пункты вакцинации в Подмосковье будут перемещать в людные места.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».