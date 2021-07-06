РИАМО - 6 июл. Сотрудники правоохранительных органов Подмосковья задержали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении на таксиста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Установлено, что злоумышленник заказал такси для поездки из Смоленской области в Москву. По пути следования в приложении он отменил заказ, водитель поинтересовался причиной, на что мужчина ответил, чтобы нельзя было отследить его маршрут, так как он якобы работает в правоохранительных органах и везет секретные документы», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Когда такси подъехало к заправке, расположенной на 47 км трассы М-1, клиент неожиданно достал из сумки предмет, визуально похожий на пистолет, и заставил таксиста покинуть машину. Сам молодой человек сел за руль и уехал.

По данному факту возбудили уголовное дело. Угнанное авто удалось найти и изъять в Видном. Машину уже успели продать.

«В ходе дальнейших мероприятий подозреваемый в совершении противоправного деяния оперативными сотрудниками установлен и задержан в новой Москве. При личном досмотре задержанного обнаружен и изъят пневматический пистолет, который использовался при совершении преступления», – добавила Петрова.

Сейчас злоумышленник заключен под стражу.