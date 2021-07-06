РИАМО - 6 июл. Столица подала заявку на проведение Всемирной универсальной выставки «Экспо-2030», мероприятие может пройти с весны по осень 2030 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для того, чтобы победить, город должен получить большинство голосов членов Международного бюро выставок на Генеральной ассамблее МБВ в 2023 году.

«Правительство Москвы полностью поддержало заявку и сделает все необходимое для того, чтобы столица, мегаполис с сильной экономикой, развитой наукой и масштабными инфраструктурными проектами, стала комфортным и современным местом проведения знаменитой выставки», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Если столица победит, то выставка пройдет в Москве с 27 апреля по 27 октября 2030 года.

На Всемирной универсальной выставке страны презентуют свои последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры.​