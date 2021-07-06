РИАМО - 6 июл. Из-за санитарно-эпидемиологических ограничений фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет в онлайн-формате 7 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Одной из главных тем фестиваля станет 800-летие со дня рождения Александра Невского.
Прямую трансляцию можно увидеть с 12:00 до 18:00 на официальном сайте фестиваля, YouTube-канале телекомпании «Мир», портале культура.рф, а также на страницах «Русского поля» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Конкурс в рамках фестиваля пройдет в следующих номинациях: «Лучший вокальный коллектив», «Лучший товаропроизводитель», «Лучший хореографический коллектив», «Лучший народный мастер», «Лучший инструментальный коллектив», «Лучший гастрономический бренд», «Лучший туристический этномаршрут», «Лучшее сказочное посольство». Лауреаты конкурса выступят на фестивале 7 августа.
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