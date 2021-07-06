РИАМО - 6 июл. Из-за санитарно-эпидемиологических ограничений фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет в онлайн-формате 7 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Одной из главных тем фестиваля станет 800-летие со дня рождения Александра Невского.

«Несмотря на сохраняющиеся ограничения, юбилейный фестиваль, я уверен, пройдет красиво и удивит зрителей яркой концертной программой и соревнованием шеф-поваров. Очень важно и то, что поклонники славянского искусства познакомятся с лучшими артистами и народными умельцами, узнают много интересного об этномаршрутах и гастрономических традициях нашей огромной страны», — сказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Прямую трансляцию можно увидеть с 12:00 до 18:00 на официальном сайте фестиваля, YouTube-канале телекомпании «Мир», портале культура.рф, а также на страницах «Русского поля» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».​

Конкурс в рамках фестиваля пройдет в следующих номинациях: «Лучший вокальный коллектив», «Лучший товаропроизводитель», «Лучший хореографический коллектив», «Лучший народный мастер», «Лучший инструментальный коллектив», «Лучший гастрономический бренд», «Лучший туристический этномаршрут», «Лучшее сказочное посольство». Лауреаты конкурса выступят на фестивале 7 августа.