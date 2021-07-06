РИАМО - 6 июл. Новый обучающий онлайн-курс стартует в центре развития «Моя карьера», первая часть пройдет 9 июля, вторая – 23 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
На бесплатном мероприятии слушателям расскажут о лучших методиках эффективных продаж.
Она добавила, что в онлайн-курс включены пошаговые инструкции и готовые инструменты, которые выпускники смогут легко применять на практике.
Программа состоит из двух частей. Первая — «Продажи. Как реализовать бизнес-идею» — пройдет 9 июля в 10:00. На занятии участникам расскажут об основных принципах эффективного общения.
Вторая часть — «Работа с возражениями» —пройдет 23 июля в 10:00. Участников научат грамотно реагировать на ответы клиентов «это дорого», «мне не подходит» и «я подумаю».
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