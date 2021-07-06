РИАМО - 6 июл. После введения QR-кодов для посещения столичных ресторанов продажи в них снизились в два раза, а средний чек составил 1105 рублей, что на 10% ниже, чем на предыдущей неделе, сообщает ТАСС.

Соответствующее исследование провел ресурс «Чек индекс». Сравнивались офлайн- и онлайн-продажи в кафе за прошлую и позапрошлую недели.

В то же время количество онлайн-заказов из столичных ресторанов увеличилось на 141%.

По стране средний чек составил 970 рублей, это на 7% ниже, чем за предыдущую неделю. В натуральном выражении продажи снизились на 15%, количество заказов онлайн выросло на 28%.

Неделю назад количество посетителей в ресторанах Москвы было намного ниже, чем в обычные дни. В первой половине прошлой недели было особенно заметно снижение продаж в заведениях общепита, но к концу недели число посетителей увеличилось.

С 28 июня в столичные заведения общепита можно попасть только по QR-коду. Такие коды есть только у полностью вакцинированных от коронавируса горожан, у тех, кто переболел коронавирусом менее 6 месяцев назад. Также в кафе и рестораны можно сходить с отрицательным ПЦР-тестом.

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Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- Эксперты Минздрава сообщили о безопасности вакцины от Covid‑19 для подростков. Клиническое исследование вакцины началось в Москве.

- Российскую вакцину «ЭпиВакКорона‑Н» зарегистрируют под брендом Aurora‑CoV. Это новое поколение вакцины центра «Вектор».

- Полеты в Турцию разрешили еще из 13 российских городов. Ранее уже было возобновлено авиасообщение из РФ в 5 турецких городов: Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум.

- В МГУ перестали допускать к работе сотрудников без прививок от Covid‑19. Также это касается тех, кто не переболел и не имеет медицинских противопоказаний к вакцинации,

- 3 млн москвичей получили первый компонент вакцины от коронавируса. Мощности пунктов вакцинации в городе продолжают наращивать.

- В Москве открыли один из крупнейших прививочных павильонов в Европе. В городе продолжают наращивать мощности пунктов вакцинации, число которых в городе превысило 300.

- Власти Подмосковья выбирают новую квартиру для розыгрыша среди вакцинированных.Препарат можно выбрать любой – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

- В Подмосковье развернуто 14,5 тыс коек для Covid‑пациентов. В настоящее время 20% коечного фонда свободно.

- Неэффективные пункты вакцинации в Подмосковье будут перемещать в людные места.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».