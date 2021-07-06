РИАМО - 6 июл. «Интерактивный помощник» с осени прошлого года рассказал о мерах поддержки для самозанятых 10,8 тыс. раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В 2020 году в столице в 2,5 раза выросло число самозанятых. Помощник был запущен, учитывая эту тенденцию. Для этой категории граждан в мегаполисе создают новые меры поддержки.

«Узнать о них и воспользоваться помощью от города можно с помощью сервиса «Интерактивный помощник». С момента его запуска в сентябре 2020 года им воспользовались уже более 10,8 тыс. раз», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В Москве насчитывается более 650 тыс. самозанятых — это один из самых быстрорастущих сегментов экономики. Сервис «Интерактивный помощник» работает на сайте mbm.mos.ru.

Сервис разработало ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное городскому департаменту предпринимательства и инновационного развития.​

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