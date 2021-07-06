РИАМО - 6 июл. В Коммунарке в эксплуатацию ввели образовательный комплекс со школой и детским садом, учреждения рассчитаны на 700 воспитанников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Здание поделено на блоки: трехэтажный относится к детскому саду, а трех- и четырехэтажный — к школе. В детском саду обустроены групповые ячейки, залы и кабинеты для занятий с детьми и технические помещения.

Учебные классы начальной школы размещены отдельно. На верхних этажах находятся кабинеты для старшеклассников. В здании разместили два спортивных зала, библиотеку и пространство-атриум для отдыха учеников. В школе установили два лифта.

На территории дошкольной организации обустроили площадки для игр — индивидуальные для каждой группы, а также для занятий физкультурой. Предусмотрены теневые навесы для защиты от солнца и дождя.

Территория школы включает площадки для игр и отдыха, комбинированные физкультурные площадки и стадион с открытой трибуной для зрителей. ​