РИАМО - 6 июл. Роботизированная программа помогла ускорить работу столичного департамента городского имущества с обращениями граждан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Программа способна повторять простые однотипные действия специалистов. Она может работать с папками, файлами, электронной почтой и различными информационными системами.

«Технология позволила снять со специалистов часть однообразных простых задач и ускорить предоставление услуг жителям. Например, заявления на сверку расчетов по финансово-лицевым счетам ранее поступали секретарю приемной. Он пересылал их начальникам отделов, а они — исполнителям. Все это неизбежно требовало времени. Сейчас заявления за считаные секунды распределяет робот», — сказал заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Дереляк. ​

RPA-робот (robotic process automation) также помогает обрабатывать корреспонденцию и записывать людей на консультации. Робот получает список консультаций и создает онлайн-конференции, после чего рассылает жителям письма со ссылками.

С 2019 года команда роботизации департамента информационных технологий Москвы разработала и ввела в эксплуатацию 34 робота для органов исполнительной власти.

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