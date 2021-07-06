РИАМО - 6 июл. Роботизированная программа помогла ускорить работу столичного департамента городского имущества с обращениями граждан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Программа способна повторять простые однотипные действия специалистов. Она может работать с папками, файлами, электронной почтой и различными информационными системами.
RPA-робот (robotic process automation) также помогает обрабатывать корреспонденцию и записывать людей на консультации. Робот получает список консультаций и создает онлайн-конференции, после чего рассылает жителям письма со ссылками.
С 2019 года команда роботизации департамента информационных технологий Москвы разработала и ввела в эксплуатацию 34 робота для органов исполнительной власти.
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