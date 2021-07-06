РИАМО - 6 июл. Московские парки подготовили лекции о свадебных традициях, которые можно будет услышать и увидеть в их соцсетях 7 и 8 июля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Мероприятия посвящены Дню семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля. За два дня парки проведут виртуальные лекции, мастер-классы, а также покажут видео. Присоединиться к мероприятиям можно бесплатно без предварительной регистрации.

Например, музей-усадьба «Кусково» на своей странице в YouTube покажет онлайн-лекцию о любовных историях графов Шереметевых. Запись станет доступой 7 июля в 15:00.

8 июля в 12:00 Бабушкинский парк предлагает пользователям Сети вспомнить историю любви покровителей счастливого супружества – Петра и Февронии. Видеоролик можно будет увидеть в соцсетях парка.

Усадьба Воронцово проведет онлайн-лекцию о русских народных свадебных традициях и обрядах. Она станет доступной 8 июля в 18:00 в соцсетях парка.

В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и для профилактики распространения коронавируса большая часть праздничных событий пройдет в онлайн-формате.​

«Готический макияж тек с невесты градом» — москвичи о необычных свадьбах>>