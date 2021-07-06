РИАМО - 6 июл. Загруженность столичных дорог во вторник утром составляет 3 балла из 10 возможных, вечером плотность движения вырастет до 7 баллов, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

В 7 часов утра движение в центр затруднено на Ярославском и Каширском шоссе и Волгоградском проспекте.

Нет проблем в движении на Волоколамском, Алтуфьевском и Звенигородском шоссе.

На некоторых участках идут ремонтные работы.

Днем загруженность дорожного движения будет оцениваться в 5-6 баллов.