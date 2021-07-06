РИАМО - 6 июл. Туристы как на курортах в России, так и за рубежом рискуют столкнуться с навязыванием различных услуг. Однако во всех случаях есть возможность отказаться от них, пишет газета «Известия».

Глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев предупреждает туристов, что не стоит принимать навязчивые предложения фотографов сфотографироваться с животными. Эти фотосессии проходят почти всегда одинаково: туристов призывают сделать фото, заставив всячески взять это животное на руки, потом заставляют с ним фотографироваться, а уже потом начинают требовать за эту услугу плату.

«Это как минимум навязывание услуг, что строго запрещено законом «О защите прав потребителей», а как максимум (и скорее всего) это мошенничество. То есть люди требуют деньги за фотографии, когда не озвучили цену с самого начала или как минимум не информировали о ее размере», — сказал Князев.

Эксперт советует не платить в этой ситуации, так как это деятельность, скорее всего, не зарегистрирована, а значит, является незаконной.

Еще один распространенный способ мошенничества в последнее время связан с ПЦР-тестом на коронавирус.

«Самый виртуозный обман на данный момент — это овербукинг через положительный тест ПЦР. Когда турист прилетает с сертификатом об отсутствии коронавируса и, конечно же, с отрицательным ПЦР-тестом, люди в белых халатах находят у него «заболевание» или какие-то симптомы, после чего его выдворяют в обсерватор или другой отель. Он, предположим, забронировал пятизвездочный, а его отправляют в трехзвездочный», - рассказал юрист по туризму Эдуард Шалоносов.

Из-за этого турист также может пропустить свой рейс, и ему нужно будет оплачивать обратный билет.

«И страховая компания это не возмещает, потому что пока нет заключения или больничного листа, что турист заболел, предположения не оплачиваются», — говорит эксперт.

Однако и в этом случае можно вернуть свои деньги, так как на руках есть справка об отсутствии коронавируса. Однако на месте нужно требовать документы о наличии у туриста коронавируса. А еще по прибытии в Россию нужно вновь сдать тест на Covid, чтобы подтвердить отсутствие болезни.

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