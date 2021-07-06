РИАМО - 6 июл. Обучающая программа «Включайся!» ресурсного центра «Мосволонтер» пройдет в онлайн-формате с 12 по 17 июля, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
Курс, который продлится 6 дней, рассчитан на горожан любого возраста — от школьников до пенсионеров. Участники познакомятся с основами добровольчества и узнают, какие нужны навыки, чтобы стать волонтером. На онлайн-занятия приглашают всех желающих, но нужна регистрация.
По ее словам, участники во время обучения познакомятся с основными принципами добровольчества и задачами волонтеров, а также изучат этикет и структуру добровольческих корпусов.
Новые знания и навыки получают не только новые слушатели, но и волонтеры-кураторы. К примеру, Екатерина Кузнецова уже 2 года помогает начинающим добровольцам.
«Я стала куратором программы, потому что была уверена, что могу быть полезной, научить новичков конкретным вещам и механизмам, которые они смогут применить как в волонтерстве, так и в обычной жизни, в повседневных ситуациях», — отметила Кузнецова.
Она подчеркнула, что программа помогла ей побороть страх перед публичными выступлениями: девушка стала участвовать в городских программах в качестве тимлидера.
«Мосволонтер» является крупнейшим в стране ресурсным центром поддержки волонтерства. К его команде присоединились уже свыше 125 тыс. человек.
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