РИАМО - 6 июл. Обучающая программа «Включайся!» ресурсного центра «Мосволонтер» пройдет в онлайн-формате с 12 по 17 июля, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Курс, который продлится 6 дней, рассчитан на горожан любого возраста — от школьников до пенсионеров. Участники познакомятся с основами добровольчества и узнают, какие нужны навыки, чтобы стать волонтером. На онлайн-занятия приглашают всех желающих, но нужна регистрация.

«Москва регулярно проводит курсы и интенсивы для волонтеров. Программа «Включайся!» пройдет уже в третий раз в этом году. Всего за последние полгода было организовано свыше 30 обучающих программ, чья аудитория превысила 6,5 тыс. человек. При этом большая часть слушателей — молодежь», — сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По ее словам, участники во время обучения познакомятся с основными принципами добровольчества и задачами волонтеров, а также изучат этикет и структуру добровольческих корпусов.

Новые знания и навыки получают не только новые слушатели, но и волонтеры-кураторы. К примеру, Екатерина Кузнецова уже 2 года помогает начинающим добровольцам.

«Я стала куратором программы, потому что была уверена, что могу быть полезной, научить новичков конкретным вещам и механизмам, которые они смогут применить как в волонтерстве, так и в обычной жизни, в повседневных ситуациях», — отметила Кузнецова.

Она подчеркнула, что программа помогла ей побороть страх перед публичными выступлениями: девушка стала участвовать в городских программах в качестве тимлидера.

«Мосволонтер» является крупнейшим в стране ресурсным центром поддержки волонтерства. К его команде присоединились уже свыше 125 тыс. человек.

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