РИАМО - 6 июл. Российские пенсионеры к 2024 году благодаря индексации в среднем будут получать 20 388 рублей ежемесячно. Эти данные опубликованы в бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, сообщает Nation News.

Ежегодно в стране пенсию индексируют с 1 января. В 2022, 2023 и 2024 годах выплаты будут проиндексированы на 5,9%, 5,6% и 5,5% соответственно.

Таким образом, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в России составит 18 447 рублей в 2022 году. 2023 году - 19 399 рублей, а в 2024 году - 20 388 рублей.

1 января 2021 года индексация пенсий составила 4,9%. Эта индексация затронула 32 млн неработающих пенсионеров. Средняя прибавка, среднее увеличение пенсии составило 1039 рублей.

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