РИАМО - 6 июл. В туристском информационном центре (ТИЦ) в аэропорту Домодедово состоялся День Раменского городского округа, на котором посетителям рассказали о достопримечательностях и туристических маршрутах муниципалитета, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Также там представили продукцию молочной фермы «Веселая корова» и провели мастер-класс по гжельской росписи.

Мероприятие направлено на поддержку проекта правительства Московской области «Лето в Подмосковье» и рост числа туристов в регионе.

Любой посетитель мог оформить тарелки в стиле гжельской росписи, а также увидеть уникальное дефиле костюмов гжельской расцветки.

Это уже третье мероприятие в ТИЦ аэропорта Домодедово в нынешнем году, посвященное Дню городского округа. Ранее в данном ТИЦ были проведены презентации, посвященные городским округам Истра и Орехово-Зуево.

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