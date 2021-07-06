РИАМО - 6 июл. Дежурная смена ПСС «Мещерская» вечером 5 июля спасла тонувшего юношу. Крики о помощи спасатели услышали во время патрулирования акватории пруда, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Молодой человек тонул в 40 метрах от берега. Спасатели подняли его из воды на борт катера. Юношу доставили на поисково-спасательную станцию и оказали первую помощь.

19-летний парень купался в запрещенном месте. Он рассказал, что во время водных процедур у него свело ногу, он стал терять силы и уходить под воду.​

Госпитализация ему не потребовалась. Он отправился домой вместе с родственниками.