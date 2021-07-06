РИАМО - 6 июл. Молодые вандалы пыталась угнать муляж велосипеда в Принарском парке городского округа Серпухов, гости парка остановили преступников, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Группу молодежи не смутило дневное время суток и наличие рядом посетителей. Молодым людям очень понадобился декоративный велосипед из фотозоны. Спасибо неравнодушным гостям парка, что остановили данных вандалов», - сказали в пресс-службе.

Очевидцев случаев вандализма просят звонить по номерам телефона: 112 - единый номер вызова экстренных служб; 8 (4967) 35-26-23 - дежурная часть МУ МВД России «Серпуховское».

Ранее в Подольске вандал согнул фигуру капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы и испортил ее, выходка попала на камеры видеонаблюдения.