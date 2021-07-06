РИАМО - 6 июл. Во вторник максимальная температура в Москве составит 26-28 градусов, по области - 24-29 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ожидается небольшая облачность без осадков. Восточный ветер разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба.

Фон атмосферного давления будет повышенным, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей с заболеваниями сердца и сосудов.

Геомагнитный фон во вторник будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости.

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