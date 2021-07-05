РИАМО - 5 июл. Ученые из России смогли отредактировать геном коровы, что в будущем поможет создать гипоаллергенное молоко, сообщает Федеральное агентство новостей.

Специалисты применили клетки коровы, клон которой был выращен, чтобы проводить опыты с ее ДНК. Для исследований биологи использовали редактор генома CRISPR/Cas9.

Клетки позволят выращивать клоны нового поколения. В Сколковском институте науки и технологий отметили, что ученые рассчитывают с помощью экспериментов вывести специальный вид коров.

Ученые надеются, что эксперимент завершится удачно и они получат первых российских генно-модифицированных коров, чье молоко будет безопасным для аллергиков.