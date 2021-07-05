РИАМО - 5 июл. По данным риелторов, приток мигрантов спровоцировал рост спроса на аренду квартир в столице, сообщает Федеральное агентство новостей.



Рост спроса составил 14% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. В период пандемии коронавируса сегмент аренды находился в глубоком кризисе из-за локдауна.

При этом запрос идет на длительную аренду жилья сроком не менее 11 месяцев. Самым популярным арендным жильем по-прежнему остаются однокомнатные квартиры экономкласса в пешей доступности от МЦК или станций метро.

Рынок аренды жилья в Москве переживает незначительное снижение размера платы. На показатели влияют сразу несколько факторов, в том числе ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусом.

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