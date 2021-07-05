РИАМО - 5 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие участникам первой смены образовательного форума «Территория смыслов», которая называется «Голос поколения».

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» стартовал в Подмосковье на базе мастерской управления «Сенеж». Он пройдет в Солнечногорске с 5 июля по 12 августа и включит 5 тематических смен. В каждой смене примет участие до 1 тыс. человек.

«Мне очень приятно, что организаторы собрали участников в Подмосковье. Но это не просто танцы, музыка и веселье. Подобные встречи имеют особый смысл. Он заключается в том, что мы живем с вами в одной свободной стране и все мы должны подумать, какие ценности нас объединяют», — сказал Воробьев во время церемонии открытия первой смены.

Он подчеркнул, что очень важно найти то, что объединяет всех участников.

«Вы здесь для того, чтобы как раз найти то общее, что объединяет всех нас, все регионы Российской Федерации. Вы приехали не просто так. Очень важно, <…> чтобы молодые ребята – самые разные — могли реализовать себя», — подчеркнул губернатор.

Воробьев выразил надежду на то, что участники первой смены смогут обрести новых друзей и получить новые знания.

«Я очень надеюсь, что та смена, которая сегодня проходит, вам позволит и познакомиться между собой, и узнать друг друга, и узнать что-то новое. Мы очень рады, что самые неравнодушные, самые инициативные ребята сегодня собрались здесь, на Сенеже», — заключил Воробьев.

Всего форум «Территория смыслов» примет 5 тематических смен: смена «Голос поколения» состоится с 5 по 11 июля, «Россия — страна возможностей» — с 13 по 19 июля, «Работать в России» — с 21 по 27 июля, «Политика: новые вызовы» — с 29 июля по 4 августа, «Служение Отечеству» — с 6 по 12 августа.