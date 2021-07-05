РИАМО - 5 июл. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста и прославленного режиссера Владимира Меньшова, он назвал его человеком удивительного таланта, сообщает Федеральное агентство новостей.

Меньшов умер в возрасте 81 года от последствий коронавируса. Его картины «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» и «Розыгрыш» любит не одно поколение россиян.

Министр обороны отметил, что роли, которые сыграл Меньшов, навсегда останутся одними из самых любимых для миллионов зрителей.

«Ушел из жизни выдающийся мастер, человек колоссальной трудоспособности, удивительного таланта, мудрый, честный, никогда не изменяющий своим принципам», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что все режиссерские и актерские работы Меньшова стали настоящей классикой кино.

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