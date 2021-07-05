РИАМО - 5 июл. Фильмы режиссера Владимира Меньшова часто показывают по телевидению, при этом разовый показ стоит порядка 10 тыс. рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Но больше эти фильмы, особенно «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби», приносят от использования фрагментов. Если фрагменты берутся для создания передач и документальных фильмов, их показ стоит 30 тыс. рублей за одну минуту.

Если фрагмент используется для создания художественного кино — то 45 тыс. рублей за минуту. Меньшов с любого вида использования его фильмов имел авторское вознаграждение порядка 10-20%. Фильмы режиссера являются одними из самых цитируемых в России.

Известный кинорежиссер и актер Владимир Меньшов умер в возрасте 81 года от последствий коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал смерть Меньшова огромной потерей для российского кинематографа и отечественной культуры в целом.

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