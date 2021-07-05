РИАМО - 5 июл. Смерть режиссера Владимира Меньшова — колоссальная потеря как для кино, так и для страны в целом, сообщил депутат Госдумы, режиссер и сценарист Владимир Бортко.

Кинорежиссер, актер, педагог и продюсер Владимир Меньшов умер в возрасте 81 года жизни от последствий коронавируса.

«Это был не просто режиссер, не просто актер, а он был гражданин, и потеря его сейчас чрезвычайно существенна и нам всем аукнется его уход. Такого человека нам всегда не хватало и будет не хватать», – сказал Бортко в интервью радио Sputnik.

Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание пройдет 8 июля в Доме кино.

Снятые режиссером фильмы, такие как «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Розыгрыш», горячо любит не одно поколение россиян.

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