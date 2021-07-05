РИАМО - 5 июл. Все поликлиники Подмосковья приведут к единому высокому стандарту в плане ремонта, при этом речь идет не только о покраске стен или обновлении фасада, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Нам важны содержание и комфорт пациентов. Ограждение, освещение, навигация по территории, детские площадки для детских поликлиник, парковка, безбарьерная среда, урны для раздельного сбора, WiFi, электронное табло — это и многое другое появится во всех поликлиниках», — написал Воробьев на странице «ВКонтакте».

По его словам, в поликлиниках установят современное оборудование для лечения, также изменят маршрутизацию.

«Основное в этой истории — диспансеризация. Первый этаж должен быть для исследований. Когда человеку не нужно бегать по этажам и тратить лишнее время. Максимум удобства и максимум оборудования, которое позволяет пройти и чек-ап», — добавил губернатор.

Планируется, что среднее время прохождения диспансеризации не будет превышать 2 часа. При посещении поликлиник можно будет забыть о бумажных историях болезни, так как цифровизация позволит получать результаты обследований на электронную почту или в мобильном приложении.

В рамках программы работы в 2021 году начнутся в 5 больших поликлиниках в Королеве, Балашихе и Щелкове. При этом до сентября будет разработана трехлетняя программа ремонта самых востребованных поликлиник.

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