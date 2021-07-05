РИАМО - 5 июл. В столице задержан мужчина, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительницы, повлекшего впоследствии ее смерть, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, в период со 2 по 3 июля 2021 года в квартире жилого дома по улице Липецкой на юге Москвы 33-летний мужчина в ходе ссоры жестоко избил свою сожительницу, которая от полученных травм скончалась.

Подозреваемый пришел в полицию с явкой с повинной и сообщил о совершенном им преступлении. На допросе он пояснил, что конфликт произошел в ходе распития спиртного.

В ближайшее время следователи будут ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.