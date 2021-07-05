РИАМО - 5 июл. Комментатор Георгий Черданцев отметил, что возможная работа иностранного тренера со сборной России по футболу - весьма спорная и бесполезная затея, сообщает Газета.ru.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун предложил пригласить в национальную сборную молодого иностранного тренера.

Многие футбольные эксперты считают, что главного тренера сборной Станислава Черчесова надо менять, а его отставка напрашивается давно.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда на групповом этапе Евро-2020 выиграла у Финляндии, но проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняв 4 место в турнирной таблице группы B.