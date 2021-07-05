РИАМО - 5 июл. Новая услуга по подаче заявления на заключение комплексного договора газификации дома стала доступна на подмосковном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.
По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области реализуют программу социальной газификации. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участку проводится бесплатно и без заявки. Необходимо только оплатить проведение газа на самом участке, для этого нужно оформить заявку на заключение договора.
Услуга доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Дом и ЖКХ» – Господдержка.
В рамках комплексного договора доступны: проектирование и строительство на земельном участке сети газопотребления, поставка, монтаж и наладка внутридомового газового оборудования, поставка газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд, техобслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение ВДГО и другое.
Стоимость договора рассчитывается исходя из выбранного набора услуг. Расчет на подключение домовладения к газу и договор на выполнение работ поступят в личный кабинет заявителя.
В случае отсутствия возможности подачи заявления в электронной форме можно обратиться с пакетом документов в офисы МФЦ и воспользоваться бесплатным доступом к региональному порталу госуслуг.
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