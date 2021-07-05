РИАМО - 5 июл. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения от комитета по управлению имуществом администрации Дмитровского городского округа в отношении ООО «Бюро оценки и экспертизы» для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по оценке стоимости движимого имущества.

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло его в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Бюро оценки и экспертизы» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.