РИАМО - 6 июл. В Солнечногорске с вторника начнет работать центр помощи при ДТП, где будут оказывать бесплатную поддержку граждан, которые попадают в ДТП и которые обратились на горячую линию через телефон 112, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Сейчас помощь оказывают в 9 городских округах: Красногорске, Истре, Одинцовском округе, Химках, Мытищах, Люберцах, Подольске, Сергиево-Посадском округе и Королеве. Также готовятся к открытию офисы еще в 9 округах: Солнечногорске, Балашихе, Ленинском округе, Раменском, Щелкове, Пушкинском округе, Богородском округе, Домодедове и Коломне.

Непосредственное участие в открытии центров принимает региональная общественная организация содействия предупреждению дорожно-транспортных происшествий «Союз безопасности дорожного движения» Московской области (РОО СБДД), действующая в Подмосковье с 2011 года.

Услуга уже оказана более чем 90 тыс. человек, количество выездов экипажей ГИБДД на место сократилось с 85% до 39%, время нахождения машин, попавших в ДТП, на проезжей части сократилось с 180 мин. до 40 мин. Свыше 90 тыс. граждан получили знания в области БДД и правил самостоятельного оформления ДТП.

Помимо практической помощи гражданам в оформлении ДТП, РОО СБДД организует и проводит мероприятия в сфере БДД: просвещение в школах, на детских площадках и в автогородках. Организация также сотрудничает с проектом «Активное долголетие», управлениями образования и социальной защиты, автошколами и автотранспортными предприятиями.​