РИАМО - 5 июл. На территории Подмосковья множество обустроенных зон, где можно позагорать и искупаться. Для того, чтобы на пляжах и зонах отдыха у воды стало комфортнее, туда начали завозить белый кварцевый песок, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Аномальная жара вновь накроет Московскую область, а в такие дни отдых у воды очень востребован. Подсыпку кварцевого песка уже провели на 44 пляжах и зонах отдыха у воды: по 1 в Балашихе, Власихе, Долгопрудном, Заранске, Луховицах, Лыткарине, Красногорске, Мытищах, Павловском Посаде, Раменском округе, Реутове, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Шатуре, Фрязине, Черноголовке; по 2 в Дмитровском округе, Воскресенске, Егорьевске, Клину, Коломне, Талдомском округе, Химках, Щелкове, Электростали; 3 – в Сергиево-Посадском округе; 7 – в Подольске.

«С наступлением жарких дней люди стремятся к водоемам. Поэтому мы стараемся обеспечить им максимальную комфортность: завозим белый кварцевый песок, увеличиваем количество пляжных элементов, дополнительно открываем точки услуг. Продолжили бесплатно раздавать бутылки прохладной воды. Только за прошедшие выходные пляжи Подмосковья посетило более 120 тыс. человек, мы раздали 7,5 тыс. бутылок воды», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На пляжах Подмосковья активно развиты водные виды спорта: парусный спорт, серфинг, сап серфинг, вейкборд, флайборд, дайвинг, вейксерф и виндсерфинг. Также на некоторых пляжах можно взять напрокат каяки и водные лыжи. Кроме того, оборудованы зоны для пляжного волейбола.

Недавно открылись 2 новых центра водных развлечений: в Лыткарине – на зоне отдыха Волкуша и в Павловском Посаде – на пляже Байкал. Всего на территории Подмосковья расположены 58 центров пляжных и водных развлечений.

Кроме того, увеличили количество пляжных элементов, теперь их 5,9 тыс., а также точек по продаже воды и мороженого – их 386.

Где искупаться в Подмосковье в 2021 году: 10 лучших пляжей>>