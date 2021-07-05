РИАМО - 5 июл. На территории Подмосковья множество обустроенных зон, где можно позагорать и искупаться. Для того, чтобы на пляжах и зонах отдыха у воды стало комфортнее, туда начали завозить белый кварцевый песок, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Аномальная жара вновь накроет Московскую область, а в такие дни отдых у воды очень востребован. Подсыпку кварцевого песка уже провели на 44 пляжах и зонах отдыха у воды: по 1 в Балашихе, Власихе, Долгопрудном, Заранске, Луховицах, Лыткарине, Красногорске, Мытищах, Павловском Посаде, Раменском округе, Реутове, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Шатуре, Фрязине, Черноголовке; по 2 в Дмитровском округе, Воскресенске, Егорьевске, Клину, Коломне, Талдомском округе, Химках, Щелкове, Электростали; 3 – в Сергиево-Посадском округе; 7 – в Подольске.
На пляжах Подмосковья активно развиты водные виды спорта: парусный спорт, серфинг, сап серфинг, вейкборд, флайборд, дайвинг, вейксерф и виндсерфинг. Также на некоторых пляжах можно взять напрокат каяки и водные лыжи. Кроме того, оборудованы зоны для пляжного волейбола.
Недавно открылись 2 новых центра водных развлечений: в Лыткарине – на зоне отдыха Волкуша и в Павловском Посаде – на пляже Байкал. Всего на территории Подмосковья расположены 58 центров пляжных и водных развлечений.
Кроме того, увеличили количество пляжных элементов, теперь их 5,9 тыс., а также точек по продаже воды и мороженого – их 386.
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