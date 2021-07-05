РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 июл. В Домодедове на 17 улицах отдаленных и сельских территорий выполнили работы по устройству и капитальному ремонту систем наружного освещения, сообщил глава городского округа Александр Двойных в своем Instagram-аккаунте.

Ремонтные работы провели на улице Талалихина в деревне Степыгино, в селе Растуново на улице Иверской, в деревне Куприяниха, селе Введенское. В селе Красный Путь ремонт провели на улицах Яблоневая и Черешневая.

Также освещение отремонтировали в деревне Одинцово на улице Леснической, деревне Тупицино на улицах Строевая и Сумская, деревне Пушкино, микрорайоне Востряково на улице Народного ополчения, деревне Гальчино на улицах Новая Садовая и Солнечная, а также в деревнях Истомиха, Курганье, Кутузово и в деревне Новосъяново на улице Школьной.

До конца года работы проведут еще по 22 адресам.