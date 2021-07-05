РИАМО - 5 июл. В Минздраве заявили, что испытания вакцины от Covid-19 не несут рисков для подростков, добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет привьют специальной уменьшенной дозой, сообщает Федеральное агентство новостей.

Главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава РФ Александр Румянцев подчеркнул, что вакцинация подростков нужна, чтобы предотвратить быстрое распространение коронавируса. Ведь дети могут не болеть, но переносить инфекцию.

Ранее в столице началось клиническое исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков. Добровольцы уже проходят медицинское обследование перед прививкой.

Для исследования отобрали 100 добровольцев. В обязательное медицинское обследование участников исследования входит в том числе ПЦР-тест. Исследования будут проводить с помощью «Спутника V» в меньшей дозировке, чем используется для вакцинации взрослых.

Исследование продлится год. Подростки будут находиться под наблюдением врачей. В течение трех дней после первой и второй прививок дети будут находиться в стационаре в изолированном боксе.

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Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- Полеты в Турцию разрешили еще из 13 российских городов. Ранее уже было возобновлено авиасообщение из РФ в 5 турецких городов: Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум.

- В МГУ перестали допускать к работе сотрудников без прививок от Covid‑19. Также это касается тех, кто не переболел и не имеет медицинских противопоказаний к вакцинации,

- 3 млн москвичей получили первый компонент вакцины от коронавируса. Мощности пунктов вакцинации в городе продолжают наращивать.

- В Москве открыли один из крупнейших прививочных павильонов в Европе. В городе продолжают наращивать мощности пунктов вакцинации, число которых в городе превысило 300.

- Власти Подмосковья выбирают новую квартиру для розыгрыша среди вакцинированных.Препарат можно выбрать любой – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

- В Подмосковье развернуто 14,5 тыс коек для Covid‑пациентов. В настоящее время 20% коечного фонда свободно.

- Неэффективные пункты вакцинации в Подмосковье будут перемещать в людные места.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».