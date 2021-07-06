РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Жители Подольска во вторник смогут бесплатно посмотреть фильм к 225-летию со дня рождения Николая I, сообщили в Подольском краеведческом музее.

Показ пройдет в музейном кинозале Подольского краеведческого музея, начало в 16:00. Жители и гости города смогут посмотреть документальный фильм из цикла «Русские цари», посвященный дню рождения Николая Романова.

Подольский краеведческий музей находится на Советской площади, 7.​