РИАМО - 5 июл. Продюсер и актер Сергей Жигунов заявил, что режиссер Владимир Меньшов был поистине выдающейся личностью, а знакомство с ним — настоящее счастье, сообщает Nation News.
Известный кинорежиссер, актер, продюсер и педагог Владимир Меньшов умер в возрасте 81 года от последствий коронавируса. Его картины «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» и «Розыгрыш» горячо любит не одно поколение россиян.
По словам актера, на протяжении жизни он встречался с Меньшовым множество раз.
«Я очень счастлив, что имел возможность общаться с ним пусть даже небольшое количество времени», — заявил Жигунов, добавив, что последняя встреча с Меньшовым у него состоялась на острове Сахалин.
Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание пройдет 8 июля в Доме кино.
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