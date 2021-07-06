РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Бесплатный мастер-класс для подростков «Я знаю, кто ты!» проведут во вторник подмосковном Подольске, сообщается в группе «Психологи Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Институт интегративной детской психотерапии и практической психологии «Генезис» проведет бесплатный мастер-класс в формате онлайн.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 14:00. Ведущими будут Наталья Якушенкова и Светлана Гаврилова.

Мастер-класс рекомендуется подросткам, интересующимся познанием себя и выбором будущей профессии. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте по ссылке.