РИАМО - 5 июл. За прошлую неделю подмосковные парки культуры и отдыха посетили 730 тыс. человек, отдых на свежем воздухе особенно популярен в жаркие дни, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Он добавил, что 3 и 4 июля в 10 самых популярных парках были организованы пункты вакцинации от коронавируса. Всего за выходные вакцинировали более 1,7 тыс. человек.
За неделю парки провели максимальное количество мероприятий, направленных на здоровый образ жизни. В парках проходят утренние зарядки, мероприятия в рамках проекта «Активное долголетие», пробежки, кроссфит, пилатес, йога и многое другое.
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