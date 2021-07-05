РИАМО - 5 июл. За прошлую неделю подмосковные парки культуры и отдыха посетили 730 тыс. человек, отдых на свежем воздухе особенно популярен в жаркие дни, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В жаркие дни парки, где можно спрятаться от солнца в тени деревьев, очень востребованы. Только за прошлую неделю наши парки посетили 730 тыс. человек. Мы продолжаем бесплатно раздавать воду посетителям, зонтики и организовали дополнительные теневые зоны», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он добавил, что 3 и 4 июля в 10 самых популярных парках были организованы пункты вакцинации от коронавируса. Всего за выходные вакцинировали более 1,7 тыс. человек.

За неделю парки провели максимальное количество мероприятий, направленных на здоровый образ жизни. В парках проходят утренние зарядки, мероприятия в рамках проекта «Активное долголетие», пробежки, кроссфит, пилатес, йога и многое другое.

Более 15 млн человек посетили парки Подмосковья за первое полугодие 2021>>