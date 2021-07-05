РИАМО - 5 июл. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного деятеля искусств РСФСР, режиссера Владимира Меньшова, сообщает пресс-служба столичного парламента.
Советский и российский кинорежиссер, актер, продюсер и педагог Владимир Меньшов умер в возрасте 81 года жизни от последствий коронавируса.
Он отметил, что Меньшов подарил миру много прекрасных картин про настоящих людей и настоящую жизнь: «Любовь и голуби», «Курьер», «Зависть богов», «Ширли-мырли».
«Москва слезам не верит» — культовый фильм Владимира Валентиновича — принес ему мировое признание и «Оскар». Его назвали матрицей русской народной жизни», — добавил Шапошников.
Глава Мосгордумы отметил, что каждая роль Меньшова уникальна и неповторима. Он жил искусством и без остатка отдавал ему талант, силы и энергию.
Шапошников выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегами артиста.
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