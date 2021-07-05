РИАМО - 5 июл. В подмосковных дворах ведется активная работа по покраске, ремонту и замене скамеек. В настоящее время привели в нормативное состояние более 10,5 тыс. из них, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья завершили инспектирование для выявления дефектов скамеек. Всего во дворах оцифровали свыше 81 тыс. скамеек, их которых более 26 тыс. необходимо покрасить, отремонтировать или заменить.

«Губернатор (Подмосковья – ред.) Андрей Юрьевич (Воробьев – ред.) поставил перед нами задачу привести в нормативное состояние скамейки во дворах. Мы активно начали вести работу в этом направлении. Скамейки являются неотъемлемым элементом благоустройства объекта. Поэтому очень важно, чтобы они находились в надлежащем состоянии. Комфортная среда для любого жителя прежде всего должна начинаться со двора», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На сегодняшний день из находящихся в ненормативном состоянии 26 180 скамеек отремонтировано и заменено 10 574.

В Щелкове привели в порядок 376 скамеек из 426 выявленных с замечаниями, в Богородском округе – 269 из 314, в Шаховской – 109 из 129, в Королеве – 376 из 457, в Серебряных Прудах – 348 из 438, в Пущине – 67 из 94, в Егорьевске – 230 из 349, в Воскресенске – 193 из 302, в Мытищах – 382 из 629, в Талдомском округе – 564 из 994.

Все скамейки в Подмосковье планируют привести в нормативное состояние до конца июля.

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