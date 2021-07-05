РИАМО - 5 июл. Три новостройки на востоке Москвы передали под заселение по программе реновации, всего в округе в программу реновации включено 1062 дома, сообщается на официальном сайте мэра города.

Два дома находятся в районе Перово, один — в Восточном Измайлове. Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что один из домов возвели на улице Плеханова, другие расположены на улице Плющева.

«Еще в одну новостройку, которая находится по адресу: 2-я Владимирская улица, дом 30, переедут более 15 семей из домов по адресам: 2-я Владимирская улица, дом 30, корпус 1 и 2-я Владимирская улица, дом 28, корпус 1», — сказал Левкин.

Жители корпусов 1 и 3 дома 71/25 на Измайловском бульваре, дома 71/25, корпуса 3 и дома 71/25, корпуса 1 на Измайловском бульваре начнут переезд в новостройку на 15-й Парковой улице, дом 27/1.

Свыше 200 тыс. человек переедут в новые квартиры с улучшенной отделкой. Для строительства домов подобрано 88 стартовых площадок.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года, в нее вошло 5175 домов. Комфортное жилье получат около миллиона москвичей. Для реализации программы подобрано 513 стартовых площадок.

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