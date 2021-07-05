РИАМО - 5 июл. Полицейские в Можайском городском округе задержали 33-летнего местного жителя, устроившего стрельбу из охолощенного автомата, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник возле одного из баров, расположенных на улице Локомотивной, произвел выстрел в воздух из предмета, конструктивно схожего с автоматом», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она добавила, что стражи порядка доставили правонарушителя в ОВД. В ходе досмотра его автомобиля обнаружено и изъято оружие, которое по результатам исследования оказалось охолощенным автоматом.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.