РИАМО - 5 июл. В Москве началась реконструкция ж/д инфраструктуры возле Казанского вокзала в рамках проекта третьего Московского центрального диаметра Крюково – Раменское, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Сейчас идут работы по переустройству двухпутного тоннеля 1925 года постройки. Его пути будут удлинены и развернуты в сторону Митьковской соединительной ветви – основного стыковочного звена будущего МЦД-3, объединяющего Ленинградское и Казанское направления Центрального транспортного узла.

Для сохранения схемы приема и отправления электричек и поездов дальнего следования планируется демонтаж трех приемоотправочных путей с последующей укладкой временных главных путей в обход зоны строительства.

Митьковская соединительная ветвь протяженностью около 3 км между путями Казанского и Ленинградского направлений будет также реконструироваться.

Для сохранения технологии работы МЖД с запуском нового диаметрального маршрута на ней построят дополнительный четвертый главный путь. Таким образом, маршрут МЦД-3 пройдет в обход двух вокзалов, что позволит снизить нагрузку на станцию метро «Комсомольская».

«Также рассматривается перспектива строительства нового остановочного пункта Митьково в месте пересечения Митьковской ветви с Русаковской улицей вблизи от станции метро «Сокольники» Сокольнической и будущей Большой кольцевой линии. Он разместится между существующими станциями Электрозаводская Казанского направления и Рижская Ленинградского направления», – сказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Третий маршрут Московских центральных диаметров будет обслуживать порядка 46,8 млн человек в год. МЦД-3 будет пересекаться с линиями метрополитена, МЦК и других МЦД, таким образом, у пассажиров появятся альтернативные маршруты, сократится время в пути и повысится комфорт поездок.