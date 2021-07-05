РИАМО - 5 июл. Жители Подмосковья, которые являются клиентами МособлЕИРЦ, могут вернуть кешбэк в размере 1% от суммы коммунального счета. Возврат денег доступен держателям карты «Мир» при условии онлайн-оплаты счетов. Об этом сообщается на сайте Московского областного единого информационно-расчетного центра.

Для получения кешбэка необходимо иметь банковскую карту платежной системы «Мир». При отсутствии карты можно обратиться в банк-участник программы лояльности и заказать выпуск данной карты. Посмотреть перечень банков-участников можно на сайте программы лояльности.

Далее нужно зарегистрировать карту на странице акции в программе лояльности платежной системы «Мир». Зарегистрировать карту можно 2 способами: либо на странице акции, либо в личном кабинете «МособлЕИРЦ Онлайн». Во втором случае в разделе «Платежи» на странице оплаты квитанции нужно нажать кнопку «Получить кешбэк Мир» и заполнить необходимые поля.

Опция уже доступна при оплате через личный кабинет на сайте расчетного центра в разделе «Оплатить». Скоро она появится и в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн». Зарегистрировать карту в программе лояльности нужно до совершения платежа.

Далее необходимо оплатить ЖКУ через личный кабинет на сайте МособлЕИРЦ или через мобильное приложение «МособлЕИРЦ Онлайн». Кешбэк возвращается на банковскую карту в течение 5-7 рабочих дней.

С правилами акции «Кешбэк за оплату коммунальных услуг в Мосэнергосбыт и МособлЕИРЦ картой «Мир» можно ознакомиться по ссылке. Акция продлится до 31 декабря 2021 года.

«Кешбэк по карте «Мир» — это уже второе предложение для клиентов МособлЕИРЦ, позволяющее возвратить часть платежа с выгодой и пользой. В мае совместно с правительством Московской области мы запустили «Коммунальный бонус», а сейчас подписали партнерское соглашение по акции с кешбэком», — сказал генеральный директор МособлЕИРЦ Олег Савельев.

По его словам, это отличная возможность для 3,5 млн жителей Подмосковья – столько лицевых счетов обслуживается в настоящий момент — собственными действиями влиять на размер платежа и выбор дополнительных подарков: поощрительных скидок на товары и услуги, а также бесплатного доступа к интернет-ресурсам.

Вопросы по участию в акции или регистрации карты можно задать в службу поддержки клиентов программы лояльности платежной системы «Мир» по телефону: 8 800 100-54-64, в онлайн-чат на сайте «Привет, мир» (после авторизации) или написать на почту info@nspk.ru.