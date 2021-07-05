РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Юных помощников армии и флота Подольска обучили работе с альпинистским снаряжением и спуску по веревке, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

На базе учебного центра МЧС России в Подольске 3 июля прошли занятия по горной подготовке воспитанников любительского объединения «Молодые помощники армии и флота» молодежного центра «Максимум» под руководством специалиста по работе с молодежью Сергея Медведева.

Ребята изучили правила техники безопасности на высоте, получили навыки работы с альпинистским снаряжением, отработали спуск по веревке с использованием «восьмерки», а также способы страховки.