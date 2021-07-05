РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Воспитанницы хореографической студии «Грезы» Подольска победили на Кубке России в Москве по батон-твирлингу и мажореткам, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Москве 4 июля прошел Открытый кубок России по батон-твирлингу и мажореткам. Образцовый коллектив Дома культуры имени 1 Мая хореографическая студия «Грезы» стал победителем соревнований.

Лучшим спортсменом Кубка России была признана учащаяся 4-го класса студии «Грезы» Варвара Чекинева.