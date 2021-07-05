РИАМО - 5 июл. По факту отравления ребенка на севере столице проводится проверка, мальчик выпил жидкость для розжига, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Малыша госпитализировали из квартиры жилого дома на улице Ивана Сусанина, где он находился в гостях со своими родителями. Когда они отвлеклись, ребенок сделал глоток жидкости для розжига, после чего они незамедлительно обратились за медпомощью.

Врачи у ребенка диагностировали отравление. Сейчас ему оказывается необходимая помощь.

Следователи опросят родителей ребенка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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