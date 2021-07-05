РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 июл. Мособлархитектура одобрила проект здания напротив железнодорожного вокзала городского округа Мытищи, сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Подмосковья.
Новый многофункциональный центр будет выходить на площадь тремя парадными порталами-витражами с главным входом. Здание по проекту архитектурного бюро «Четвертое измерение» замкнет собой пространство привокзальной площади и станет новым значимым объектом в ансамбле напротив железнодорожного вокзала архитектора Льва Кекушева, автора знаменитых особняков и доходных домов в стиле модерн.
Композиционно здание напоминает торговый пассаж, возвращающий в эпоху модерна: три высоких портала-арки, обращенных к площади, создают образный «диалог» с вокзалом. Такая форма позволила архитекторам эффективно использовать ограниченный участок, примыкающий с севера к платформе, с юга к привокзальному тупику, с запада – железнодорожным путям. Проход по центру соединяет главный и второстепенный входы со стороны автостоянки.
«Вступая в равноправный диалог с историческим железнодорожным вокзалом, здание выстраивает единый ансамбль площади, задает новый качественный уровень окружающей застройки и становится центром притяжения общественной жизни горожан», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
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