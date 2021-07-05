РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. В учреждениях культуры и на общественных территориях городского округа Люберцы запланировано провести 64 тематических мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Из 64 мероприятий 41 пройдет в офлайн-формате и 23 - онлайн. В период до 8 июля жители и гости Люберец смогут посетить художественные и книжно-иллюстративные выставки, творческие мастер-классы, квесты и концертные программы. В онлайн-формате пройдут тематические прямые эфиры, видеолекции и поэтические флешмобы.

Торжественное окружное мероприятие начнется в 12:00 в Центральном парке Люберец 8 июля. На празднике будут чествовать юбиляров семейной жизни, многодетные семьи и молодоженов. На сцене выступят артисты и творческие коллективы округа.

Кроме того, в этот день праздничные программы запланированы в поселках городского округа. Так, концерт «Лебединая верность» пройдет на территории Храма Петра и Павла в Малаховке по адресу: улица Советская, дом №21. Начало в 10:30. Интерактивная программа «Моя семья» с мастер-классами, концертными выступлениями и соревнованиями для всей семьи начнется в 12:00 в «Парке сказок» в Томилине.

Концертная программа «Живите в любви и гармонии» пройдет на территории Храма Преображения Господня в Краскове по адресу: улица Чехова, дом №17. Начало в 13:00. Интерактивная праздничная программа стартует в 19:00 на территории Храма Святого духа в Октябрьском по адресу: улица Ленина, дом №51.

Праздник День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля. Он приурочен к православному Дню памяти Святых князя Петра и его жены Февронии.